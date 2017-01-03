Bombardier lieferte ersten CRJ200 Frachter aus

Bombardier CRJ200SF Special Freighter Aircraft (Foto: Bombardier)

Am 21. Dezember 2016 konnte Bombardier den ersten CRJ200SF Vollfrachter an die IFL Group ausliefern.

Bei dem CRJ200SF (Special Freighter Aircraft) handelt es sich um einen CRJ200 Umbaufrachter. Bombardier lässt die CRJ200 Verkehrsflugzeuge bei dem US-amerikanischen Umbauspezialisten Aeronautical Engineers, Inc. (AEI) in Miami zu Frachtflugzeugen umbauen. Bombardier hat laut eigenen Angaben bereits 45 Umbauaufträge für CRJ100 und CRJ200 Verkehrsjets zu Vollfrachtern in der Tasche, der kanadische Flugzeugbauer rechnet insgesamt mit dem Umbau von bis zu 100 Maschinen. Der CRJ200SF kann über eine grosse Frachttür im vorderen linken Drittel des Rumpfes beladen werden. Der CRJ200SF Frachter kann bis zu 6.731 Kilogramm Fracht aufnehmen.