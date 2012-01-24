Bombardier lieferte 245 Flugzeuge aus

Bis Ende Dezember konnte Bombardier 245 Flugzeuge ausliefern und 249 Bestellungen entgegennehmen. Ein Jahr zuvor waren es in der gleichen Zeitspanne 256 Auslieferungen.

Das verkürzte Fiskaljahr ging von Februar bis Ende Dezember, in den elf Monaten konnte der kanadische Flugzeugbauer Bombardier 163 Business Jets ausliefern, in diesem Segment gingen 191 Bestellungen ein. Bei den Verkehrsflugzeugen verliessen im letzten Geschäftsjahr 78 Flugzeuge die Produktionshallen, Bestellungen gingen 54 ein. Bei der kleinen Sparte der Amphibienflugzeuge konnten vier Maschinen ausgeliefert werden, neue Aufträge gingen ebenfalls vier ein.