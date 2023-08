Bombardier liefert keine CRJ1000 an MyAir

Die italienische Fluggesellschaft MyAir kriegt die Finanzierung für ihre CRJ Kurzstrecken- Flotte nicht hin, deshalb steigt Bombardier vom Vertrag aus.

Der Kaufvertrag über neunzehn CRJ900 Kurzstreckenjets wurde bereits am 25. September 2006 öffentlich bekanntgegeben, damals hiess die Fluggesellschaft noch My Way Airlines. Am 19. Februar 2007 wurde der Auftrag in fünfzehn CRJ1000 und vier CRJ900 umgewandelt. Seit Ende Juli stehen die vier CRJ900 und drei A320 Maschinen von MyAir aus betriebswirtschaftlichen Gründen am Boden, da die Luftfahrtbehörde der Gesellschaft aus Bergamo die Flugbewilligung entzogen hat. MyAir sucht seit längerem Investoren, keiner ist jedoch bereit deren Betriebskapital aufzustocken, so ist es nicht verwunderlich, dass Bombardier aus den Verträgen aussteigt.