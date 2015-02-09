Bombardier kann weitere Q400 verkaufen

Bombardier Q400 NextGen (Foto: Bombardier)

Der irische Flugzeugfinanzierer Elix Aviation Capital hat bei Bombardier drei Q400 NextGen Verkehrsflugzeuge in Auftrag gegeben.

Für Bombardier bedeutet dieser Auftrag nach Mehr als es aussieht, mit Elix Aviation Capital konnte der kanadische Flugzeugbauer einen Neukunden für den Q400 an Land ziehen. Der neue Auftrag entspricht nach den aktuellen Listenpreisen einem Wert von 99 Millionen US Dollar. Elix Aviation Capital kann bei diesem Nauauftrag drei Bauslots von einem Kunden übernehmen, der von seinem Kaufvertrag zurückgetreten ist. Elix Aviation Capital ist eine noch relativ junge Flugzeugfinanzierungsgesellschaft, sie wurde im September 2013 gegründet und ist in Irland beheimatet, gesponsert wird die Unternehmung von dem alternativen Investmentbank Oaktree Capital, die ein Vermögen von 90 Milliarden US Dollar verwaltet.