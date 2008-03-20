Bombardier kann weitere CRJ700 NextGen verkaufen

Eine Fluggesellschaft bestellte heute bei Bombardier sechs CRJ700 Jets der nächsten Generation. Zudem zeichnete die Airline zehn Optionen.

Die Fluggesellschaft wollte ihren Namen nicht genannt haben, der Auftrag über die sechs modernen Regionalflugzeuge hat einen Marktwert von 207 Millionen Dollar. Die zehn Optionen werden zu einem Listenpreis von 562 Millionen Dollar gehandelt.

Bombardier verfügt nun bereits 205 Bestellungen von 18 Airlines für diese neue Baureihe. Die Familie besteht aus den CRJ700 NextGen, dem CRJ900 NextGen und dem CRJ1000 NextGen.