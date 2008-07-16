Bombardier arbeitet für CSeries Flugzeugrumpf mit AVIC I zusammen

Bombardier unterzeichnete einen Vertrag mit der chinesischen Shenyang Aircraft Corp. Über den Bau des Flugzeugrumpfes des CSeries Flugzeug, das diese Woche offiziell lanciert wurde.

Bombardier unterzeichnete einen Vertrag mit der chinesischen Shenyang Aircraft Corp. Über den Bau des Flugzeugrumpfes des CSeries Flugezueg, das diese Woche offiziell lanciert wurde.

Shenyang ist eine Tochter der staatlichen AVIC I. Die chinesische Firma wird das Rumpfmittelstück samt Türen, Heck und Flügelkastenbestandteilen liefern. Letztes Jahr unterzeichneten der Kanadische Hersteller und AVIC I eine Absichtserklärung über eine „langfristige strategische Zusammenarbeit im Bereich der Passagierflugzeuge.“ Mit dem Abkommen kann Bombardier im wachsenden chinesischen Flugmarkt Fuss fassen. CEO Pierre Beaudoin sagte, sie wollen in China eine wichtigere Rolle als Lieferant und Produzent einnehmen.