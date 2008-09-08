Boeings Dreamliner kämpft mit Produktionsproblemen

Die Probleme beim Bau der 787 Dreamliner von Boeing wirken sich inzwischen auf den Verkauf aus. Der nächstmögliche Liefertermin für neu angenommene Bestellungen ist 2020.

Die Leiter zweier Fluggesellschaften, die nicht genannt werden möchten, erklärten, dass sie ihre Bestellung von 20 und 25 der Flugzeuge daher nicht tätigen. Ein Sprecher von Boeing sagte, „das Unternehmen hat öffentlich gesagt, dass die nächsten 787 erst zum Ende der kommenden Dekade erhältlich sind,“ was aber als 2017-2018 verstanden wurde. „Wir rechnen damit, 2012 eine Produktionsrate von 10 Flugzeugen im Monat zu erreichen und diese mit zunehmender Erfahrung zu steigern,“ sagte der Sprecher.

Bisher konnte Boeing 903 der 787 an 54 Kunden verkaufen, hat Optionen für 306 weitere und steht unter enormem Druck, den Bestellungen nachzukommen. Die oben zitierten Airline Chefs empfehlen dem Hersteller, die Produktionsrate auf 14 Flugzeuge im Monat zu erhöhen. Air Kanada wartet auf einige Flugzeuge 30 Monate länger als geplant, ILFC, mit 74 Bestellungen der grösste Kunde, muss sich zum Teil 27 Monate gedulden.