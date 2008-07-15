Boeings Dreamliner hat Turbulenzen gemeistert

Boeing konnte die Schwierigkeiten mit der 787 beseitigen und plant nun mit 14 Monaten Verspätung die ersten Testflüge im vierten Quartal dieses Jahres.

Die 787 Dreamliner soll ab dem dritten Quartal 2009 geliefert werden, sagte Boeing CEO Passagierflugzeuge Scott Carson in Farnborough. Damit wurden die im April angekündigten dritten grossen Verzögerungen korrigiert.

Die wirtschaftlichen Bedingungen und die hohe Treibstoffpreis könnten aber die Passagierflugzeugbestellungen durch Fluggesellschaften bremsen. Bisher seien bei Boeing noch keine Stornierungen und nur wenige Auftragsstundungen von bestehenden Kunden eingegangen, sagte Carson. Zu der Vermutung, im nächsten Jahr seien grosse Auftragsstornierungen von Fluggesellschaften zu erwarten, wie dies einige der Branche befürchten, wollte er keine Stellung nehmen.

