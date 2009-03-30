Boeing zuversichtlich bezüglich Biofuel

Während die Evaluationen dreier Testflüge noch laufen, hat Boeing sich bereits sehr zuversichtlich zum gefundenen Bio-Treibstoff geäussert.

Billy Glover von der Entwicklungsabteilung bei Boeing sagte, man habe vier pflanzliche Öle gefunden, die ein grosses Potential ausweisen, um umweltverträglichen Treibstoff damit herstellen zu können: Jatropha, Leindotter und Halophyt kurzfristig, Algen auf lange Sicht. Treibstoff, der auf diesen Pflanzen gewonnen wird, zeigt signifikante Verbesserungen im Vergleich zu den Kulturen, die zurzeit genutzt werden. Untersuchungen hätten ergeben, dass der CO2 Ausstoss sich bei Treibstoffen aus Jatropha und Leindotter Ölen um 60 Prozent und mehr verringert. Ausserdem schneiden sie beim Gefrierpunkt besser ab, das heisst, sie können auch in grossen Höhen eingesetzt werden.