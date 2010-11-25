Boeing will Summit übernehmen

Boeing möchte den Teilezulieferer Summit Aeronautics Group, der in Montana beheimatet ist, vollständig übernehmen.

Summit beschäftig rund 135 Mitarbeiter und fertigt gefräste Teile für Fahrwerke und Landeklappenantriebe, die bei der Boeing 767, 747-8 und 787 verwendet werden. Neben Komponenten für die zivilen Flugzeugprogramme fertigt Summit auch Komponenten für militärische Flugzeuge von Boeing. Nach der Übernahme wird Summit weiterhin als Zulieferer für die Programme bei Boeing arbeiten. Boeing möchte die Transaktion bis Ende des laufenden Jahres abgeschlossen haben.