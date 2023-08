Boeing verzeichnet dieses Jahr weniger Bestellungen

Boeing erwartet einen Rückgang der Bestellungen in diesem und im nächsten Jahr.

Den Rekord von 2007 kann das Unternehmen nicht halten, da viele Fluggesellschaften von den Ölpreisen und der schwachen Wirtschaft getroffen wurden und ihre Ausbaupläne radikal zurückschraubten. 2007 gingen 1413 Festbestellungen ein, bis jetzt sind es 2008 nur 640. Damit bewegt Boeing sich auf dem Niveau von 2004.

Zudem muss Boeing wegen dem 58-tägigen Maschinistenstreik mit Lieferverzögerungen von bis zu 10 Wochen rechnen. An der New Yorker Börse fiel die Boeing Aktie am Mittwoch um 4,7 Prozent auf USD 37.70.