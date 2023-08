Boeing versorgt Qantas mit Wartungssoftware

Qantas Airways will ihre Flotte von dreissig 747-400 durch das Software System Airplane Health Management (AHM) von Boeing überwachen.

Das System sammelt Daten über die Flugbedingungen in Echtzeit und wertet sie aus. Ein durch das AHM System ermittelter Mangel kann an das Bodenpersonal weitergeleitet und ohne kostspielige Verzögerung durch die Wartung behoben werden. „Dieses System wird uns helfen, die Wartungsarbeiten an den 747-400 zu verbessern und die Erwartungen unserer Kunden an Pünktlichkeit und Service zu erfüllen,“ so David Cox, Generaldirektor von Qantas. Qantas schliesst sich mehr als zwanzig Betreibern weltweit an, die das AHM System von Boeing bereits nutzen.