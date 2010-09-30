Boeing verschiebt 747-8F Auslieferung

Boeing hat heute eine Änderung des Zeitplans für den 747-8 Frachter bekannt gegeben. Die erste Auslieferung des 747-8 Frachters wird nun für Mitte des Jahres 2011 erwartet.

Boeing hat zudem weitere Maßnahmen des Unternehmens in Hinblick auf den neuen Zeitplan angekündigt. Dazu zählt eine Erweiterung der Flugtestflotte um ein fünftes Flugzeug. Boeing hatte bereits zuvor angemerkt, dass nach Erkenntnissen aus jüngsten Flugtests, eine hohe Wahrscheinlichkeit bestehe, dass sich die Auslieferung des ersten 747-8 Frachters in das Jahr 2011 verlagern könnte.

Bekanntgabe: Boeing International Corporation, Berlin