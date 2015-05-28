Boeing verkauft an EBACE zwei Business Jets

Boeing 737 MAX 8 BBJ (Foto: Boeing)

Boeing konnte an der diesjährigen EBACE in Genf den Verkauf von zwei Boeing Business Jets (BBJ) bekanntgeben.

Ein ungenannter Kunde hat bei Boeing eine Boeing 787-8 Luxusjet in Auftrag gegeben und ein zweiter Käufer, der ebenfalls anonym bleiben will, hat einen Boeing 737 BBJ in Auftrag gegeben. Die beiden Aufträge wurden durch Boeing Business Jets an der diesjährigen EBACE in Genf bekanntgegeben.

Neben diesen beiden Bestellungen hat der US-amerikanische Flugzeugbauer auch noch informiert, dass der erste BBJ 747-8 in diesem Jahr den Flugbetrieb aufgenommen hat und, dass die erste Boeing 787-9 für den Umbau zum Luxusjet an einen Umbauspezialisten übergeben wurde.

Der erste BBJ 787-9 wird bei Jet Aviation in Basel zu einer Luxusvariante umgebaut.