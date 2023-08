Boeing und Embraer erhalten Bestellung

Beoing und die brasilianische Flugzeugherstellerin Embraer haben Verkaufsverträge im Wert von US$ 333 Millionen erhalten.

Auftraggeberin ist Tassili, Tochtergesellschaft der algerischen Ölfirma Sonatrach. Diese hat insgesamt sieben Flugzeuge im Wert von US$ 333 Millionen bestellt. Boeing sicherte sich einen US$ 228,5 Millionen Vertrag für den Verkauf von vier 737-800 mit jeweils 150 Sitzen. Embraer wird ihrerseits drei ERJ 190 mit jeweils 100 Sitzen für US$ 104,68 liefern können. Die Angebote wurden am Montag unterbreitet. Auch unter den Offertstellern waren Airbus und Bombardier. Sonatrach sagte, es werde eine weitere Ausschreibung für zwei 70-Sitzer geben, da eine erste keine Früchte getragen habe. Tassili Airlines transportiert hauptsächlich Angestellte der Algerischen Energieindustrie, will ihren Betrieb nun aber auf den einheimischen und internationalen Passagierverkehr erweitern.