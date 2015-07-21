Boeing und EVA Air finalisieren Frachter Auftrag

Boeing 777-200F EVA Airways (Foto: Boeing Concept)

Boeing und die taiwanesische Fluggesellschaft EVA Airways haben einen an der Paris Air Show angekündigten Auftrag über fünf Boeing 777F Vollfrachter unter Dach und Fach gebracht.

Nach den aktuellen Listenpreisen kosten die fünf Frachtflugzeuge knapp 1,6 Milliarden US Dollar. Es handelt sich um die ersten Boeing 777 Frachter, die bei der EVA Airways Flotte eingegliedert werden. Der 777 Frachter ist der weltweit größte zweimotorige Frachter und ist in der Lage, bei maximalem Ladegewicht 9.070 Kilometer weit zu fliegen. Die taiwanesische Fluggesellschaft will die neuen Frachtflugzeuge verwenden, um ihre Flotte zu stärken und somit der wachsenden Nachfrage des Luftfrachtmarktes gerecht zu werden. EVA Airways betreibt derzeit mehr als 35 Boeing Flugzeuge, darunter zwanzig Boeing 777-300ER Passagierflugzeuge.