Boeing und ANA finalisieren Großauftrag

All Nippon Airways hat den Kaufvertrag über vierzig Boeing Langstreckenjets finalisiert, dieser Auftrag wurde bereits Ende März bekannt gegeben und konnte nun festgezurrt werden.

Laut den aktuellen Listenpreisen entspricht die finalisierte Bestellung einem Wert von 13 Milliarden US Dollar. Die japanische ANA ist ein treuer Boeing Kunde, in den neuen Auftrag wurden zwanzig neue Boeing 777-9X, vierzehn Boeing 787-9 und sechs Boeing 777-300ER eingehandelt. Der Auftrag wurde nun auch in die Auftragsbücher von Boeing aufgenommen.