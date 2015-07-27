Boeing sieht hohen Bedarf an Piloten und Technikern

Superjet 100 Simulator (Foto: Superjet International)

Boeing hat am 20. Juli 2015 eine neue Prognose über den Bedarf an Linienpiloten und Wartungstechnikern veröffentlicht.

Über die kommenden 20 Jahre rechnet der US amerikanische Flugzeugbauer bei den international agierenden Airlines einen Bedarf von bis zu 38.000 neuen Verkehrsflugzeugen, dies generiert einen anhaltend starken Bedarf an Piloten und Wartungstechnikern. Boeings 2015 Pilot and Technician Outlook projiziert für den Zeitraum zwischen 2015 und 2034 einen weltweiten Bedarf an 558.000 neuen Linienpiloten und 609.000 zusätzlichen Wartungstechnikern für den Verkehrsflugzeugbereich.

„Um diesem Bedarf Rechnung zu tragen, hat Boeing im vergangenen Jahr eine Rekordzahl an Piloten und Technikern in 17 Schulungszentren weltweit geschult und in ein umfassendes Entwicklungsprogramm zur Schulung von jungen Piloten zu qualifizierten Linienpiloten investiert“, sagte Sherry Carbary, Vice President, Boeing Flight Services. „Wir werden den Umfang unserer Schulungstätigkeit in Hinblick auf die weltweit wachsende Nachfrage nach Flugreisen auch weiterhin ausbauen.“

„Die Herausforderung, der globalen Nachfrage nach Airline-Fachkräften nachzukommen, wird nicht von einem Unternehmen allein gelöst werden“, fügte Carbary hinzu. „Hersteller, Fluggesellschaften, Lehrmittelhersteller, Schulungsorganisationen, Aufsichtsbehörden und Bildungseinrichtungen verstärken ihre Bemühungen, um der zunehmenden Nachfrage, Piloten und Techniker zu schulen und zu zertifizieren, gerecht zu werden.“