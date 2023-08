Boeing sieht Wachstum im Mittleren Osten

Die Flugzeugherstellerin Boeing meldete heute ein starkes Wachstum bei den Airlines aus dem Mittleren Osten: Diese benötigen in den nächsten 20 Jahren 1.710 neue Flugzeuge.

Boeing rechnet mit einer Erholung des Marktes bis 2011. Ausserdem erwartet sie, dass der Passagierverkehr in den nächsten zwanzig Jahren jährlich um 4,9 Prozent ansteigt. Insbesondere im Mittleren Osten und in Ländern wie China und Indien werde der Markt stark wachsen, dort sieht Boeing einen Anstieg der Nachfrage um 6,3 Prozent. Die Flugzeugherstellerin sagt voraus, dass alleine die Airlines aus dem Mittleren Osten in den nächsten zwanzig Jahren rund 150 Frachter benötigen werden.