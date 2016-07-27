Boeing sichert sich Großauftrag aus Malaysia

Boeing 737 MAX 8 Erstflug (Foto: Boeing)

Der US-amerikanische Flugzeugbauer Boeing kann sich über einen weiteren Großauftrag freuen, Malaysia Airlines entscheidet sich für die Boeing 737 MAX 8.

Malaysia Airlines hat bei Boeing fünfzig Maschinen des Typs Boeing 737 MAX 8 in Auftrag gegeben. Die Bestellung, die sich auf 25 Festbestellungen und 25 Kaufoptionen aufteilt, hat laut Boeing nach der aktuellen Preisliste einen Wert von 5,5 Milliarden US Dollar. Allerdings bekommen Käufer bei derart hohen Auftragsvolumina in der Regel einen Rabatt, dieser kann bis zu 30 Prozent vom Listenpreis betragen. Der Auftrag war bislang als namenlos in den Auftragsbüchern von Boeing geführt worden. Die Auslieferungen der Maschinen sollen in drei Jahren beginnen. Malaysia Airlines verfügt bei den Schmalrumpfflugzeugen aktuell über eine Flotte von 56 Maschinen des Typs 737-800, die durchschnittlich 4,3 Jahre alt sind.