Boeing restrukturiert Geschäftsführung

Die Flugzeugherstellerin Boeing will das erwartete schwierige Jahr mit einer Reorganisation in der Geschäftsleitung bewältigen.

Präsident und CEO von Boeing Commercial Airplanes Jim Albaugh sagte, in der zunehmend von Wettbewerb geprägten Welt sei es nötig, eine klare Vision und einen Fahrplan zu haben, sowohl für die Märkte der Kurzstreckenflieger, als auch für die der Langstreckenflugzeuge. Boeing hat diese Woche einen Einbruch des Jahresgewinns um 50,9 Prozent gemeldet. Die neue Strukturierung sieht vor, dass der Vizepräsident und stellvertretende Programmanager Howard Chambers die neue Program Management Initiative anführen soll, die sich um die Entwicklung und Anwendung der besten Praktiken innerhalb der Firma kümmern soll. Neben anderen Neuzuteilungen wurde Tim Copes zum VP Manufaktur und Qualität ernannt. Mike Bair, VP-Business Strategie und Marketing, wird künftig das neu zusammengestellte Advanced 737 Produkte-Entwicklungsteam leiten, welches für Boeings Kurzstreckenflieger Angebot zuständig sein wird. Lars Anderson, der Boeing im Jahr 2007 verlassen hatte, wird eine ähnliche Stelle im 777 Programm einnehmen.