Boeing prognostiziert großen Bedarf an Verkehrsflugzeugen

Boeing 747-8I (Foto: Boeing)

In der neusten Absatzprognose für Verkehrsflugzeuge prognostiziert der US-amerikanische Flugzeugbauer Boeing über die nächsten zwanzig Jahre einen Bedarf von 38.050 Flugzeugen voraus.

Boeing hat ihre Marktprognose für die kommenden zwanzig Jahre erneut angehoben. Boeing rechnet mit einem Bedarf von 38.050 neuen Passagier- und Frachtflugzeugen, vor einem Jahr war Boeing noch von einer Nachfrage von 36.770 Maschinen ausgegangen. Den wirtschaftlichen Gesamtwert der neuen Flugzeuge wird auf rund 5,6 Billionen US Dollar geschätzt. In dem Current Market Outlook rechnet Boeing damit, dass rund 40 Prozent der neuen Maschinen aus der Region Asien/Pazifik nachgefragt werden, hier wird das Wachstum am stärksten sein. Europa und Nordamerika sind die am besten entwickelten Märkte, diese beiden Regionen werden für 40 Prozent des weltweiten Bedarfs zuständig sein. Die restlichen 20 Prozent verteilen sich auf die Länder im Nahen Osten, Lateinamerika, die GUS Staaten und Afrika.

Boeing prognostiziert zwischen 2015 und 2034 folgende Flugzeugauslieferungen

Large Widebody: 540 Flugzeuge, 230 Milliarden US Dollar

Medium Widebody: 3.520 Flugzeuge, 1.220 Milliarden US Dollar

Small Widebody: 4.770 Flugzeuge, 1.250 Milliarden US Dollar

Single Aisle: 26.730, 2.770 Milliarden US Dollar

Regional Jets: 2.490, 100 Milliarden US Dollar

Weltweit insgesamt 38.050 neue Flugzeuge, Wertigkeit 5.570 Milliarden US Dollar.

Wachstum und Ersatz treibt den Bedarf an

Robustes Wachstum in China und Indien sowie in weiteren aufstrebenden Märkten ist ein wesentlicher Faktor für die steigenden Auslieferungen in den nächsten 20 Jahren. Low-Cost-Carrier wachsen schneller als der Gesamtmarkt. Zudem sieht Boeing einen starken Bedarf an neuen Jets, weil ältere, weniger treibstoffeffiziente Flugzeuge ersetzt werden müssen. 42 Prozent der neuen Auslieferungen in der Prognose entfallen auf Ersatzflugzeuge.

Der Markt für neue Flugzeuge wird sich während der nächsten zwei Jahrzehnte voraussichtlich geografisch ausgewogener entwickeln. Die asiatisch-pazifische Region, einschließlich China, wird bei den Gesamtflugzeugauslieferungen weiterhin führend sein.

Neue Flugzeugauslieferungen von 2015 bis 2034 nach Regionen

Asiatisch-Pazifische Region: 14.330 Flugzeuge, 2.200 Milliarden US Dollar

Europa: 7.310 Flugzeuge, 1.050 Milliarden US Dollar

Nordamerika: 7.890 Flugzeuge, 940 Milliarden US Dollar

Naher Osten: 3.180 Flugzeuge, 730 Milliarden US Dollar

Lateinamerika: 3.020 Flugzeuge, 350 Milliarden US Dollar

G.U.S. : 1.150 Flugzeuge, 140 Milliarden US Dollar

Afrika: 1.170 Flugzeuge, 160 Milliarden US Dollar

Weltweit insgesamt 38.050 neue Flugzeuge, Wertigkeit 5.570 Milliarden US Dollar.

Prognose für die Frachterflotte: 2015 bis 2034

Da sich der Markt im Bereich Fracht weiterhin eher schleppend entwickelt, hat Boeing seine Vorhersage zu Frachtern für die nächsten 20 Jahre eher nach unten korrigiert. Dennoch wird erwartet, dass sich die weltweite Frachterflotte von derzeit 1.720 auf 2.930 Flugzeuge bis zum Ende des Prognosezeitraums fast verdoppeln wird. Künftige Flottenzugänge umfassen 920 Frachter aus neuer Produktion, die einem Wert von 290 Milliarden US-Dollar entsprechen, sowie 1.420 von Passagiermodellen zu Frachtern umgebaute Flugzeuge.

Große Frachter (mit mehr als 80 Tonnen Kapazität) werden 650 Flugzeuge aus neuer Produktion umfassen. Mittelgroße Frachter (40 bis 80 Tonnen) werden sich auf 270 Flugzeuge belaufen. Neue Standardfrachter (weniger als 45 Tonnen Kapazität) werden nicht nachgefragt werden, es wird jedoch 1.020 zu Standardfrachtern umgebaute Flugzeuge geben.

Die vollständige Marktprognose ist unter diesem Link zu finden: Current Market Outlook.