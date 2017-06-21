Boeing präsentiert Marktausblick

Boeing 787-10 Dreamliner Jungfernflug (Foto: Boeing)

Boeing hat seine Prognose für die Nachfrage nach neuen Flugzeugen angehoben und sagt für die nächsten 20 Jahre einen Bedarf an 41.030 neuen Flugzeugen im Wert von 6,1 Billionen US-Dollar voraus.

Boeing hat an der Paris Air Show seinen jährlichen Marktausblick „Current Market Outlook (CMO)“ vorgestellt, der einen Anstieg der Flugzeugnachfrage um 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresbericht prognostiziert.

„Der Passagierverkehr war in diesem Jahr bisher sehr stark und wir gehen davon aus, dass er während der nächsten beiden Jahrzehnte jährlich um 4,7 Prozent ansteigt“, sagte Randy Tinseth, Vice President of Marketing von Boeing Commercial Airplanes. „Der Markt ist besonders im Bereich der Single-Aisle-Flugzeuge sehr aufnahmefähig, da immer mehr Menschen auf dem Luftweg reisen.“

Das Single-Aisle-Marktsegment wird im Prognosezeitraum den größten Zuwachs erleben, angetrieben von Billigfluggesellschaften und den aufstrebenden Wachstumsmärkten. In diesem Segment werden 29.530 neue Flugzeuge benötigt werden, eine Steigerung von fast fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Der Ausblick für das Großraumflugzeugsegment umfasst einem Bedarf von 9.130 neuen Flugzeugen, mit einer großen potentiellen Nachfragewelle für Flugzeuge, die ältere Maschinen ersetzen, ab Beginn des nächsten Jahrzehnts. Da sich Fluggesellschaften zunehmend auf kleinere und mittlere/große Großraumflugzeuge wie die 787 und 777X verlagern, wird der primäre Bedarf an sehr großen Flugzeugen künftig vor allem im Frachtermarkt liegen. Boeing rechnet im Prognosezeitraum mit einer Nachfrage an 920 neu produzierten Großraumfrachtern.



Neue Flugzeugauslieferungen nach Größe bis einschließlich 2036



Flugzeugtyp Sitze Gesamtauslieferungen Marktwert in US-Dollar Regionaljets 90 und weniger 2.370 110 Mrd. Single-Aisle 90 – 230 29.530 3.180 Mrd. Small Widebody 200 – 300 5.050 1.340 Mrd. Medium/Large Widebody 300 und mehr 3.160 1.160 Mrd. Freighter Widebody --------- 920 260 Mrd. Insgesamt --------- 41.030 6,1 Billionen

Der asiatische Markt, China eingeschlossen, wird in den nächsten zwei Jahrzehnten in Bezug auf die Gesamtauslieferungen von Flugzeugen weiterhin führend sein. Weltweit werden 57 Prozent der Neuauslieferungen dem Wachstum der Fluggesellschaften zuzurechnen sein, 43 Prozent werden als Ersatz für ältere Flugzeuge durch neue, treibstoffeffizientere Flugzeuge benötigt werden.



Neue Flugzeugauslieferungen nach Region bis einschließlich 2036



Region Flugzeugauslieferungen Asien 16.050 Nordamerika 8.640 Europa 7.530 Middle East 3.350 Lateinamerika 3.010 C.I.S. 1.230 Afrika 1.220 Total 41.030

Der Current Market Outlook von Boeing ist die am längsten bestehende Flugzeugmarktprognose und gilt als die umfassendste Analyse der Branche. Den vollständigen Marktausblick finden Sie unter diesem LINK.