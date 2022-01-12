Boeing präsentiert Auslieferungszahlen

UPS Boeing 747-8F (Foto: Boeing)

Der US-amerikanische Flugzeugbauer Boeing konnte im vergangenen Jahr insgesamt 340 Verkehrsflugzeuge ausliefern, im Vorjahr waren es 157.

Nach einem schlechten Jahr 2020 konnte Boeing im vergangenen Jahr wieder bessere Auslieferungszahlen erreichen.

Auslieferungen bei Boeing im Jahr 2021

Boeing 737 MAX: 263 (2020: 43)

Boeing 747: 7 (2020: 5)

Boeing 767: 32 (2020: 30)

Boeing 777: 24 (2020: 26)

Boeing 787: 14 (2020: 53)

Unter Berücksichtigung von Stornierungen und Umbuchungen kamen unter dem Strich 535 Aufträge zusammen.