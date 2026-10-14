Boeing präsentiert Auslieferungszahlen für das 3. Quartal

Boeing 737-7 (Foto: Boeing)

Boeing konnte im dritten Quartal 2026 insgesamt 161 Verkehrsflugzeuge ausliefern, für den Zeitraum von Januar bis September waren es gesamthaft 475 Auslieferungen.

Den größten Anteil an den Auslieferungen hatte die 737-Baureihe: Im Quartal wurden 124 Maschinen übergeben, im bisherigen Jahresverlauf waren es 367.

Bei den Großraumflugzeugen umfassten die Auslieferungen im dritten Quartal 22 Boeing 787, zehn 767 und fünf 777. Die Gesamtzahlen für die ersten neun Monate beliefen sich auf 62, 26 beziehungsweise 20 Flugzeuge.

Die Sparte „Defense, Space & Security“ von Boeing meldete für das Quartal 33 Auslieferungen, womit die Gesamtzahl seit Jahresbeginn auf 98 stieg.

Dazu gehörten 15 neue oder generalüberholte Apache-Hubschrauber, drei neue oder modernisierte Chinooks, sieben KC-46-Tankflugzeuge, zwei F-15, zwei F/A-18, ein MH-139-Hubschrauber sowie drei kommerzielle oder zivile Satelliten.

Im dritten Quartal wurden keine P-8-Flugzeuge ausgeliefert.