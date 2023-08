Boeing präsentiert 1000ste 767

Boeing hat kürzlich die 1000ste Boeing 767 der Öffentlichkeit präsentiert. Die 1000ste 767-300ER war zudem die letzte 767, die auf der alten Endmontagelinie produziert wurde.

Die Boeing 767-300ER geht an All Nippon Airways, welche mit den zusätzlichen Boeing 767-300ER die Lieferverzögerungen beim Dreamliner ausgleichen wird. Die Endfertigung wird nach dieser 767 in eine kleinere Produktionsstrasse in Everett umgesiedelt. In diesem Jahr will der Flugzeughersteller aus Seattle 21 Boeing 767 produzieren.