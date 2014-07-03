Boeing mit starkem Auftritt in Farnborough

Boeing wird den neuen 787-9 Dreamliner und den P-8A Poseidon zum ersten Mal am Flugprogramm der Farnborough International Airshow teilnehmen lassen. Die Luftfahrtmesse in Farnborough findet in diesem Jahr vom 14. Bis zum 20. Juli statt.

Mit der diesjährigen Airshow nimmt Boeing zum vierzigsten Mal an der Luftfahrtmesse in Farnborough teil. Die Boeing 787-9 (Testflugzeug ZB001) wird vom 14. bis zum Mittag des 18. Juli sowohl auf dem Ausstellungsgelände als auch im Flugprogramm zu sehen sein. Die P-8A, eine militärische Weiterentwicklung der Boeing Next-Generation 737-800, ist ein vielseitig einsetzbares Flugzeug, das fortschrittliche U-Boot- und Oberflächen-Abwehrkapazitäten für die US Navy und die Indian Navy (P-8I) bereitstellt. Das Flugzeug wird wie die Boeing F/A-18E/F Super Hornet seine vielseitige Einsatzfähigkeit während der täglichen Flugvorführungen unter Beweis stellen. Beide Flugzeuge werden außerdem auf dem Messegelände ausgestellt sein. Boeing arbeitet mit Kunden und Partnern zusammen, um weitere Flugzeuge auf der Airshow zu zeigen, darunter ein Boeing 787-8 Dreamliner von Qatar Airways, der vom 14. bis 18. Juli auf dem Messegelände gezeigt wird. Das Maritime Surveillance Aircraft (MSA) von Boeing wird ebenfalls auf dem Ausstellungsgelände zu sehen sein und gibt damit in Farnborough sein Debüt. Das Boeing MSA basiert auf dem Bombardier Challenger 605 Business Jet und nutzt die Einsatz-Systeme der P-8, um Fähigkeiten zur Aufklärung auf dem Meer und über Land, für Anti-Piraterie-, Küstenschutz- sowie Such- und Rettungs-Einsätze bereitzustellen.

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