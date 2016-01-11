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Boeing mit neuem Auslieferungsrekord

11.01.2016 RK
Boeing 747-8F
Boeing 747-8F (Foto: Boeing)

Noch nie in ihrer Unternehmensgeschichte konnte Boeing mehr Verkehrsflugzeuge ausliefern als im Jahr 2015.

Der US-amerikanische Flugzeugbauer vermeldet erfreuliche Auslieferungszahlen. Im vergangenen Jahr konnte Boeing insgesamt 762 Verkehrsflugzeuge ausliefern, im Vorjahr waren es 723, das war ebenfalls ein neuer Jahresrekord. Mit der Rekordzahl von 762 Flugzeugen wird Boeing seine Marktführerschaft bezüglich der Ausstoßrate weiter für sich beanspruchen können, der europäische Konkurrent Airbus hat es auf 635 Auslieferungen gebracht.

Familie

Bestellungen

Netto Bestellungen

Auslieferungen

Offene Bestellungen

737

666

588

495

4392

747

6

2

18

20

767

49

49

16

80

777

58

58

98

524

787

99

71

135

779

Total

878

768

762

5795
Share

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