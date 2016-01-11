Boeing mit neuem Auslieferungsrekord

Boeing 747-8F (Foto: Boeing)

Noch nie in ihrer Unternehmensgeschichte konnte Boeing mehr Verkehrsflugzeuge ausliefern als im Jahr 2015.

Der US-amerikanische Flugzeugbauer vermeldet erfreuliche Auslieferungszahlen. Im vergangenen Jahr konnte Boeing insgesamt 762 Verkehrsflugzeuge ausliefern, im Vorjahr waren es 723, das war ebenfalls ein neuer Jahresrekord. Mit der Rekordzahl von 762 Flugzeugen wird Boeing seine Marktführerschaft bezüglich der Ausstoßrate weiter für sich beanspruchen können, der europäische Konkurrent Airbus hat es auf 635 Auslieferungen gebracht.