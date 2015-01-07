Boeing mit neuem Auslieferungsrekord

Boeing 747-8F (Foto: Boeing)

Noch nie in ihrer Unternehmensgeschichte konnte Boeing mehr Verkehrsflugzeuge ausliefern als im Jahr 2014.

Der US-amerikanische Flugzeugbauer vermeldet erfreuliche Auslieferungszahlen. Im vergangenen Jahr konnte Boeing insgesamt 723 Verkehrsflugzeuge ausliefern, dabei brachte es die Boeing 787 auf 114 Einheiten. Im vorhergehenden Jahr lieferte Boeing 648 Verkehrsflugzeuge aus, was ebenfalls einem neuen Rekord entsprach. Mit der Rekordzahl von 723 Flugzeugen wird Boeing seine Marktführerschaft bezüglich der Ausstoßrate weiter für sich beanspruchen können, der europäische Konkurrent Airbus hat es auf rund 640 Auslieferungen gebracht.

Boeing Auslieferungs- und Bestellungszahlen 2014