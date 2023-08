Boeing meldet starke Zahlen

Boeing erwirtschaftete im vierten Quartal 2011 einen Umsatz von 19,55 Milliarden US Dollar, dies entspricht gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum einer Steigerung von 18 Prozent.

Der Operative Gewinn verbesserte sich sogar um 45 Prozent auf 1,597 Milliarden US Dollar und die operative Marge lag bei soliden 8,2 Prozent. Für das ganze Betriebsjahr meldet Boeing einen Umsatzanstieg von sieben Prozentpunkten auf 68,735 Milliarden US Dollar. Der operative Gewinn verbesserte sich um 18 Prozent auf 5,844 Milliarden US Dollar. Netto verdiente Boeing im vergangenen Geschäftsjahr 4,018 Milliarden US Dollar, dies waren 21 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Produktionsvorrat erhöhte sich um 24 Milliarden auf 356 Milliarden US Dollar.