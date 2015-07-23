Boeing meldet solides zweites Quartal

Boeing 747-8F (Foto: Boeing)

Boeing konnte im zweiten Quartal 2015 einen operativen Gewinn von 1,683 Milliarden US Dollar erwirtschaften, verglichen mit der gleichen Vorjahresperiode entspricht dies einem Rückgang von 5,8 Prozent.

Im zweiten Quartal verbesserte sich der Umsatz um gut elf Prozent auf 24,543 Milliarden US Dollar. Die Kosten verteuerten sich um vierzehn Prozent auf 21,350 Milliarden US Dollar. Der Nettogewinn hat sich im zweiten Quartal um 23 Prozent auf 1,110 Milliarden US Dollar verschlechtert. In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres erwirtschaftete Boeing bei einem Umsatz von 39,846 Milliarden US Dollar einen Nettogewinn von 2,446 Milliarden US Dollar, das waren 6,5 Prozent weniger als im gleichen Vorjahressemester.

Boeing konnte im zweiten Quartal 197 (Q2 Vorjahr 181) Zivilflugzeuge ausliefern, in den ersten sechs Monaten waren es insgesamt 381 (Vorjahr 342) Jets. Der Bestellüberhang liegt bei rekordhohen 489 Milliarden US Dollar, dies entspricht einer Produktionsauslastung von rund sechs Jahren. In den Bestellbüchern von Boeing stehen knapp 5.700 zivile Verkehrsflugzeuge.