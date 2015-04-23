Boeing meldet solides erstes Quartal

Boeing 747-8I (Foto: Boeing)

Boeing konnte im ersten Quartal 2015 einen Nettogewinn von 1.336 Millionen US Dollar erwirtschaften, ein Jahr zuvor resultierte im ersten Quartal ein Nettogewinn von 965 Millionen US Dollar.

Der Umsatz ist um acht Prozent auf 22,149 Milliarden US Dollar angestiegen, die Betriebskosten summierten sich auf 20,130 Milliarden US Dollar, daraus lässt sich ein Betriebsgewinn von 2,019 Milliarden US Dollar errechnen.

Den operativen Cashflow gibt der Flugzeugbauer aus Seattle mit 88 Millionen US Dollar an, im Q1 2014 waren es 1,112 Milliarden USD.

Der Auftragsvorrat lag Ende März 2015 bei 495 Milliarden US Dollar, das sind rund 7 Milliarden weniger als Ende erstem Quartal des letzten Jahres. Boeing rechnet für das laufenden Geschäftsjahr mit einem Umsatz von 94,5 bis 96,5 Milliarden US Dollar und will 750 bis 755 Zivilflugzeuge ausliefern. Für den Gewinn hat sich die Geschäftsleitung ein Zielband von 8,10 bis 8,30 Dollar pro Aktie vorgenommen.