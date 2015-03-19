Boeing meldet soliden Gewinn

Boeing 747-8F (Foto: Boeing)

Boeing erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014 einen Umsatz von 90,762 Milliarden US Dollar und einen Nettogewinn von 5,446 Milliarden US Dollar.

Für das Betriebsjahr 2014 meldet Boeing einen Umsatzanstieg von fünf Prozent, die Einnahmen beliefen sich auf 90,762 Milliarden US Dollar. Der Betriebsgewinn verbesserte sich von 7,876 Milliarden auf 8,860 Milliarden US Dollar um zwölf Prozent. Netto verdiente Boeing im vergangenen Geschäftsjahr 5,446 Milliarden US Dollar, das waren neunzehn Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Produktionsvorrat erhöhte sich von 490 Milliarden US Dollar auf rekordhohe 502 Milliarden US Dollar, was bei dem heutigen Umsatz einem Arbeitsvorrat von fünfeinhalb Jahren entspricht.

Im vierten Quartal 2014 erwirtschaftete der US-amerikanische Flugzeugbauer einen Umsatz von 24,468 Milliarden US Dollar, gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum entspricht dies einer Steigerung von drei Prozent. Der operative Gewinn verbesserte sich um 34 Prozent auf 2,025 Milliarden US Dollar. Die operative Marge lag bei soliden 9,6 Prozent. Den Nettogewinn im vierten Quartal beziffert Boeing auf 1,466 Milliarden US Dollar, das entspricht einem Plus von neunzehn Prozent.

Im Geschäftsjahr 2015 erwartet Boeing einen Umsatz zwischen 94,5 und 96,5 Milliarden US Dollar. Boeing will im laufenden Geschäftsjahr rund 750 Verkehrsflugzeuge ausliefern.