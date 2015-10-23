Boeing meldet solide Quartalzahlen

Boeing 747-8F (Foto: Boeing)

Boeing konnte im dritten Quartal 2015 einen operativen Gewinn von 2,580 Milliarden US Dollar erwirtschaften, verglichen mit der gleichen Vorjahresperiode entspricht dies einem Plus von gut 21 Prozent.

Im dritten Quartal verbesserte sich der Umsatz um neun Prozent auf 25,849 Milliarden US Dollar, bei einem operativen Gewinn von 2,580 Milliarden Dollar kommt die operative Marge auf 10 Prozent zu liegen, verglichen mit dem dritten Quartal 2014 konnte diese um 1,1 Prozent verbessert werden. Der Nettogewinn konnte um fünfundzwanzig Prozent auf 1,704 Milliarden US Dollar gesteigert werden.

In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres erwirtschaftete Boeing bei einem Umsatz von 72,541 Milliarden Dollar einen Nettogewinn von 4,150 Milliarden US Dollar, das entspricht einem Gewinnwachstum von vier Prozent.