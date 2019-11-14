Boeing meldet drittes Quartal

Boeing 747-8F (Foto: Boeing)

Boeing hat im dritten Quartal 2019 einen operativen Gewinn von 1,259 Milliarden US Dollar erwirtschaften, verglichen mit dem dritten Quartal 2018 ist das ein Rückgang von 43 Prozent.

Im dritten Quartal ist der Umsatz bei Boeing um 21 Prozent auf 19,980 Milliarden US Dollar (Vorjahr 25,146 Milliarden USD) zurückgegangen. Bei einem operativen Gewinn von 1,259 Milliarden US Dollar kommt die operative Marge auf 6,3 Prozent zu liegen, verglichen mit dem dritten Quartal 2018 hat sich diese um 2,6 Prozent verschlechtert. Der Nettogewinn halbierte sich auf 1,167 Milliarden US Dollar (Vorjahr 2,363 Milliarden USD).

In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres erzielte Boeing bei einem Umsatz von 58,648 Milliarden US Dollar (Vorjahr 72,786 Milliarden USD) einen Nettogewinn von 374 Millionen US Dollar (Vorjahr 7,046 Milliarden USD), das ist achtzehnmal weniger als in den ersten neun Monaten des letzten Jahres. Der massive Umsatz- und Gewinnrückgang ist wegen des Boeing 737 MAX Debakels zu erklären, das mengenmäßig absatzstärkste Modell ist seit Mitte März 2019 mit einem Flugverbot belegt.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte Boeing insgesamt 301 Verkehrsflugzeuge ausliefern (Vorjahr 568), das waren 267 weniger als in den ersten neun Monaten 2018. Bei den Militärflugzeugen verließen insgesamt 174 Maschinen (Vorjahr 65) die Fabrikhallen von Boeing.