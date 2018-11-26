Boeing meldet drittes Quartal

Boeing 747-8F (Foto: Boeing)

Boeing hat im dritten Quartal 2018 einen operativen Gewinn von 2,227 Milliarden US Dollar erwirtschaften, verglichen mit dem dritten Quartal 2017 ist das ein Rückgang von fünfzehn Prozent.

Im dritten Quartal ist der Umsatz um vier Prozent auf 25,146 Milliarden US Dollar (Vorjahr 24,223 Milliarden USD) angestiegen. Bei einem operativen Gewinn von 2,227 Milliarden US Dollar kommt die operative Marge auf 8,8 Prozent zu liegen, verglichen mit dem dritten Quartal 2017 hat sich diese um 0,7 Prozent verschlechtert. Der Nettogewinn konnte um 31 Prozent auf 2,363 Milliarden US Dollar (Vorjahr 1,810 Milliarden USD) gesteigert werden.

In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres erzielte Boeing bei einem Umsatz von 72,786 Milliarden US Dollar (Vorjahr 69,235 Milliarden USD) einen Nettogewinn von 7,046 Milliarden US Dollar (Vorjahr 5,138 Milliarden USD), das entspricht einem Gewinnwachstum von 37 Prozent.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte Boeing insgesamt 568 Verkehrsflugzeuge ausliefern, das waren 14 mehr als in den ersten neun Monaten 2017. Bei den Militärflugzeugen verließen insgesamt 65 Maschinen die Fabrikhallen von Boeing.