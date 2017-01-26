Boeing meldet Jahresabschluss

Boeing 737 MAX Airshow Flying Programm (Foto: Boeing)

Boeing erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 bei einem Umsatz von 94,571 Milliarden US Dollar einen Nettogewinn von 4,895 Milliarden US Dollar.

Für das Betriebsjahr 2016 meldet Boeing einen Umsatzrückgang von zwei Prozent, die Einnahmen beziffert Boeing mit 94,571 Milliarden US Dollar (Vorjahr 96,114 Milliarden USD). Der Betriebsgewinn erreichte 5,834 Milliarden US Dollar (Vorjahr 7,443 Milliarden USD) und ging somit um 22 Prozent zurück. Netto verdiente Boeing im vergangenen Geschäftsjahr 4,895 Milliarden US Dollar (Vorjahr 5,176 Milliarden USD), das waren fünf Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der Produktionsvorrat ging von 489 Milliarden US Dollar im Vorjahr nur leicht auf 473 Milliarden US Dollar zurück. Bei dem heutigen Umsatz entspricht der Bestellüberhang einem Arbeitsvorrat von gut fünf Jahren. In den Auftragsbüchern des US amerikanischen Flugzeugbauers stehen noch mehr als 5.700 Verkehrsflugzeuge.

Im vierten Quartal 2016 erwirtschaftete Boeing einen Umsatz von 23,286 Milliarden US Dollar (Vorjahr 23,573 Milliarden USD), gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Rückgang von einem Prozent. Der operative Gewinn verbesserte sich im vierten Quartal von 1,161 Milliarden US Dollar auf 2,183 Milliarden US Dollar. Die operative Marge erreichte dabei 9,4 Prozent. Den Nettogewinn im vierten Quartal beziffert Boeing auf 1,631 Milliarden US Dollar (Vorjahr 1,026 Milliarden USD).

Im Geschäftsjahr 2016 erwartet Boeing einen Umsatz zwischen 90,5 und 92,5 Milliarden US Dollar. Boeing will im laufenden Geschäftsjahr zwischen 760 und 765 Verkehrsflugzeuge ausliefern.

Im vergangenen Jahr konnte Boeing insgesamt 748 Verkehrsflugzeuge ausliefern, im Vorjahr waren es 762. Boeing konnte 2016 insgesamt 668 Netto Aufträge entgegennehmen, laut offizieller Preisliste entsprechen diese einem Wert von 94,1 Milliarden US Dollar.