Boeing lieferte mehr Flugzeuge aus

Boeing 747-8F (Foto: Boeing)

Der Flugzeugbauer aus Seattle konnte im dritten Quartal 2015 199 Verkehrsflugzeuge ausliefern, das waren dreizehn mehr als in derselben Vorjahresperiode. zum Vorjahresmonat um 6,4 Prozent.

In den ersten neun Monaten konnte Boeing insgesamt 580 Verkehrsflugzeuge ausliefern, in der gleichen Zeitspanne 2014 waren es mit 528 Flugzeugen noch 52 Maschinen weniger. Das Geschäft mit der Boeing 737 lief mit 126 Auslieferungen im dritten Quartal am besten, übers ganze Jahr gerechnet konnte Boeing 375 737 ausliefern. Bei den Großraumflugzeugen verließen im dritten Quartal vier Boeing 747, fünf Boeing 767, siebenundzwanzig Boeing 777 und siebenunddreißig Boeing 787 die Fabrikhallen von Boeing.