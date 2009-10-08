Boeing lieferte bis Ende September 359 Flugzeuge aus

Netto konnte Boeing in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 79 Aufträge an Land ziehen.

Boeing gab heute bekannt, dass der Konzern die Finanzzahlen fürs dritte Quartal 2009 am 21. Oktober bekannt geben werde.

Im dritten Quartal konnte der Flugzeugbauer aus Seattle 113 Verkehrsflugzeuge ausliefern. Dabei waren vier Boeing 767, neunzehn Boeing 777 und 90 NarrowBodies vom Typ Boeing 737 NG. Im Total baute Boeing in den ersten neun Monaten 359 Verkehrsflugzeuge, die von der Kundschaft übernommen wurden. In der Militärsparte konnten die Kunden im dritten Quartal sieben Kampfhubschrauber vom Typ Apache, drei Chinook Transporthubschrauber, fünf C-17 Grosstransporter, vier F-15 Eagle Kampjets und dreizehn Super Hornets abholen. Bei den Trainingsflugzeugen liefen zwei T-45 vom Produktionsband.