Boeing liefert fünften P-8A Poseidon aus

Boeing hat am 2. November 2012 den fünften P-8A Poseidon an die US Navy ausgeliefert, dabei handelt es sich um eine Maschine aus dem low rate initial production (LRIP) Baulos, das mittlerweile 25 Flugzeuge umfasst.

Der fünfte P-8A Poseidon U-Boot Jäger wurde in Seattle an die Seestreitkräfte der Vereinigten Staaten übergeben. Nach der Übergabe wurde die Maschine durch Navy Piloten auf die Naval Air Station Jacksonville in Florida überflogen, wo sie für die Ausbildung der Besatzungen dienen wird. Die US Navy beabsichtigt die ersten P-8A Poseidon 2013 einsatzbereit zu haben. Die P-8A Poseidon basiert auf der Boeing 737-800 und wird in Zukunft die bewährten viermotorigen Orion Turbopropeller Maschinen der US-Navy ergänzen und ersetzen.