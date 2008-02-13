Boeing liefert die erste 777-300ER für KLM

The Boeing Company, der weltgrösste Luft- und Raumfahrtkonzern, und KLM Royal Dutch Airlines konnten gestern die Übergabe der ersten 777-300ER für die niederländische Fluggesellschaft feiern.

Das Flugzeug soll noch heue, Mittwoch, im Flughafen Schiphol in Amsterdam ankommen und der KLM-Flotte von 15 Boeing 777-200ER beigefügt werden.

Die kraftstoffsparende 777-300ER ist das weltweit grösste zweimotorige Langstreckenflugzeug. Mit einer Ausstattung von KLM mit zwei Sitzkategorien können mit der 777-300ER 425 Passagiere auf einer maximalen Strecke von 14.685 Kilometern bei einer Reisegeschwindigkeit von Mach 0.84 (Schallgeschwindigkeit = Mach 1) transportiert werden.