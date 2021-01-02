Boeing liefert Jubiläums Boeing 777F aus

Qatar Airways Boeing 777F delivery (Foto: Boeing)

Boeing hat am 1. Januar 2021 die Übergabe von drei Boeing 777F an Qatar Airways bekanntgegeben, dabei wurde der zweihundertste Boeing 777F Vollfrachter ausgeliefert.

Die Boeing 777F erlangte die Zulassung im Februar 2009, nun konnte der zweihundertste Vollfrachter dieses Typs übergeben werden. Qatar Airways zählt insgesamt vierundzwanzig Boeing 777F Vollfrachter in ihrer Flotte und ist damit einer der größten Betreiber dieses zweistrahligen Frachters. Der Boeing 777 Freighter basiert auf dem bewährten Langstreckenflugzeug Boeing 777-200LR. Der Boeing 777F Vollfrachter kann bis zu 102 Tonnen über eine Distanz von 9.200 Kilometer transportieren und stellt eine echte Alternative zu den Jumbo Frachtern dar.