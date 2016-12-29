Boeing liefert 500sten Dreamliner aus

Avianca 500th Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Boeing hat in der Woche vom 22. Dezember 2016 den fünfhundertsten Dreamliner ausgeliefert.

Die Jubiläums Boeing 787-8 wurde an die kolumbianische Fluggesellschaft Avianca übergeben. Laut Boeing wurden von einem zweistrahligen Langstreckenflugzeug noch nie zuvor so rasch 500 Maschinen ausgeliefert. Die ersten Boeing 787-8 wurde am 25. September 2011 an All Nippon Airways übergeben. Heute betreiben 48 Airlines die Boeing 787, inzwischen wurden schon 696.000 Stunden mit dem Muster geflogen und rund 133 Millionen Passagiere über 1,7 Milliarden Meilen befördert. Die Boeing 787 fliegt dabei auf 530 Strecken, wovon 120 neue Nonstop-Routen sind.