Boeing korrigiert Ergebnisse nach unten

Der US Flugzeughersteller Boeing musste ein schlechteres Ergebnis bekanntgeben, als im Januar angekündigt.

Das Minus im vierten Quartal fiel mit 12 US-Cent pro Aktie vier Cent höher aus, als erwartet.

Dies liege am Wertverlust der Flugzeuge, an Kosten aus einem Vergleich, an dem Streik der Maschinisten sowie an den Verzögerungen bei der 747, meldete das Unternehmen. Der Gewinn 2008 verringerte sich auf USD 3,67 pro Aktie. Für 2009 gab Boeing keine Prognosen ab.