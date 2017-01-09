Boeing konnte 748 Verkehrsflugzeuge ausliefern

WestJet Boeing 737 Magic Plane (Foto: WestJet)

Boeing konnte im vergangenen Jahr insgesamt 748 Verkehrsflugzeuge ausliefern, das waren 14 weniger als ein Jahr zuvor.

Der US-amerikanische Flugzeugbauer vermeldet erfreuliche Auslieferungszahlen. Im vergangenen Jahr konnte Boeing insgesamt 748 Verkehrsflugzeuge ausliefern, im Vorjahr waren es 762.

Boeing konnte insgesamt 668 Netto Aufträge entgegennehmen, laut offizieller Preisliste entsprechen diese einem Wert von 94,1 Milliarden US Dollar.

Ende Jahr hatte Boeing einen Bestellüberhang von 5.715 Zivilflugzeugen.