Boeing kann weitere 737 MAX verkaufen

Boeing 737 MAX 9 (Foto: Boeing)

Dubai Aerospace Enterprise (DAE) hat bei Boeing fünfzehn Boeing 737 MAX in Auftrag gegeben, für Boeing ist es die erste Bestellung für die 737 MAX von DAE.

Die Finanzgesellschaft DAE führt bereits Boeing 737 MAX in ihrem Portfolio, die Maschinen stammen von Airlines, die ihre Boeing 737 MAX an DAE verkauft haben und sie wieder direkt beim Finanzierer zurückmieten. American Airlines hat im vergangenen Jahr achtzehn Boeing 737 MAX 8 an DAE verkauft und sie wieder direkt bei DAE eingemietet, GOL hat ein ähnliches Geschäft für fünf Maschinen des gleichen Typs mit DAE abgeschlossen. Sobald der neue Auftrag finalisiert ist, werden die fünfzehn Boeing 737 MAX in die Auftragsbücher von Boeing aufgenommen.