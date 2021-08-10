Boeing kann sich über Grossauftrag freuen

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

GOL hat laut eigenen Angaben bei Boeing eine Kaufabsichtserklärung über 28 weitere Boeing 737 MAX-8 unterzeichnet, die Maschinen sollen bis Ende 2022 ausgeliefert werden.

Die brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. hat am 3. August 2021 über ihre Pläne, die Flotte weiter zu erneuern, informiert. Die Airline hat dazu bei dem US-amerikanischen Flugzeughersteller eine Absichtserklärung zum Kauf von 28 weiteren Boeing 737 MAX-8 unterzeichnet. Mit diesen neuen Maschinen wird es der Airline möglich sein, die operativen Kosten, um weitere 8 Prozent zu senken. Die 28 modernen Boeing 737 MAX-8 sollen bis Ende 2022 dreiundzwanzig Boeing 737-800 NG ersetzen.