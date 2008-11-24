Boeing kürzt im nächsten Jahr Stellen

Die Flugzeugherstellerin sagte, dass sie im nächsten Jahr eine noch unbestimmte Anzahl Stellen kürzen werde, um ihre Kosten in den Griff zu kriegen.

Bereits angekündigt sind 800 Stellenkürzungen in Wichita. Anfang 2009 sollen noch weitere Reduktionen bekannt gemacht werden. Bei Boeing schätzt man, dass die Abnahme der Anzahl Mitarbeiter die natürliche Abgangsrate von 4% bis 5% übersteigen wird. Die Herausforderungen im nächsten Jahr seien gross, unter anderem muss die Herstellerin Entschädigungen für verspätete Lieferungen zahlen. Ihr dringendstes Problem ist jedoch das 787 Programm.