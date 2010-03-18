Boeing könnte Produktion vergrössern

Boeing wird wahrscheinlich die Produktionsrate für die 737 und 777 Familien erhöhen, eine definitive Entscheidung soll Mitte Jahr gefällt werden.

Commercial Airplanes Präsident und CEO Jim Albaugh erklärte vor der Presse, die Flugzeugherstellerin habe die bewusste Entscheidung getroffen, mehr Flugzeuge zu verkaufen als sie produzieren könne, das Resultat sei nun, dass sie für 2010/11 ausverkauft, und das Jahr 2012 bereits überbucht sei. Die aktuelle Produktionsrate für die 737 Maschinen liege bei 31.5 Einheiten pro Monat. Über die Herstellung der 777 Flugzeuge soll bereits im April entschieden werden. Boeing wolle bei den Verkäufen strenger verhandeln, im letzten Jahr habe sie mehr als 200 Flugzeugbestellungen abgelehnt und halte dennoch einen Auftragsüberhang von 3.400 Flugzeugen. Albaugh stimmte zu, dass die Cseries 300 Produktion gegen den 737-700 Markt gerichtet scheint. Diesen werde die Herstellerin entgegen anderer Behauptungen mit allen Mitteln verteidigen.