Boeing könnte 737 Produktion weiter erhöhen

Boeing fertigt monatlich 31,5 737 Standardrumpfflugzeuge und überlegt sich eine Produktionserhöhung auf 42 Maschinen.

Während der alljährlichen Investorenkonferenz von Boeing informierte Jim Albaugh, Geschäftsführer von Boeing Commercial Airplanes, unter anderem über das Boeing 737 Programm. Die Produktionsrate bei der 737 NG wird kontinuierlich auf 38 Flugzeuge pro Monat erhöht, falls die Nachfrage nach Boeings Marktrenner weiterhin so stark bleibe, erwäge man eine Erhöhung auf 42 Maschinen. Anfangs 2012 wird die Rate bei 35 Flugzeugen ankommen und ab dem zweiten Quartal 2013 sollen es 38 sein. Eine weitere Erhöhung auf monatlich 42 Einheiten wäre möglich, da die Produktionskapazitäten der erhöhten Nachfrage bereits angepasst wurden. Die 737 Produktion ist bis 2015 ausverkauft.